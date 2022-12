I Like This

Si le 1er décembre dernier lors d’un point presse, préfet, procureur and co se sont vantés des résultats de la lutte anti-cocaïne à l’aéroport, ils ont passé sous silence, les arrêtés de non admission ricrac ou pas réglementaires… Exemple, celui du 25 novembre 2022 qui a empêché à un homme noir qui rentrait chez lui à Malakoff de prendre l’avion. Le préfet n’a même pas fourni de conclusions devant le tribunal administratif A l’issue de son instruction le tribunal considère que l’épisode « révèle un défaut d’organisation majeure du contrôle des voyageurs dont ce passager a subi les effets ». Ambiance Moussa…