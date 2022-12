I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle [email protected]

Kierra Sheard-Kelly • DR

La 12e édition du Caribbean Gospel Festival aura lieu ce dimanche 11 décembre avec Kierra Sheard-Kelly et la chorale Total Praise Mass Choir. Au programme deux concerts au Grand Carbet Aimé à partir de 15 heures. Les passionnés de ce genre musical seront bercés par les voix des artistes sur scène.

C’est un rendez-vous qui était pris depuis

plusieurs mois déjà. Le comité d’organisation du Caribbean Gospel

Festival et Dove Gospel Music organisent la 12e édition du

Caribbean Gospel Festival ce dimanche 11 décembre pour deux

concerts avec Total Praise Mass Choir qu’on ne présente plus et

Kierra Sheard-Kelly. Concernant cette derniè