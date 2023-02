I Like This

Au terme de neuf jours de procès, la cour d’assises de la Martinique a condamné Johan Marie Magdeleine à 22 ans de réclusion pour le meurtre de Jacquelin Pierre-Paul. Une peine plus lourde que celles dont il avait écopé lors des procès de 2019 et de 2021. De son côté, comme en 2019, Richard Blanchard, qui comparaissait pour tentative de meurtre, a été acquitté.

Ce jeudi 9 février, un peu avant 22 heures, le jury de la cour d’assises de la Martinique a rendu son verdict dans le procès en appel de la fusillade du Touloulou. Il a ainsi condamné Johan Marie Magdeleine à 22 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Jacquelin Pierre-Paul. Une décision plus sévère que les réquisitions de l’avocate générale qui avait demandé 20 ans de prison pour le dénommé Cochi.

L’homme écope d’une peine plus lourde que lors du procès de 2019 où, en cavale à Sainte-Lucie, il avait été condamné à 20 ans de réclusion, et que lors de l’audience de 2021 où il avait pris 18 ans de prison.

“On est satisfait”

L’autre accusé, Richard Blanchard, a lui été acquitté par les jurés alors que le ministère public avait requis 12 à 15 ans de prison contre celui qui était poursuivi pour tentative de meurtre sur Johan Marie Magdeleine. “On est satisfait, on avait déjà obtenu cette décision en 2019. Je regrette juste qu’on ait perdu quatre ans pour que son innocence soit finalement reconnue”, indique son avocat, Me Raphaël Constant. En effet, lors du premier procès en 2019, Richard Blanchard avait déjà été acquitté.

“Comme en 2019, il n’y a pas la preuve dans le dossier qu’il ait essayé de tuer et de tirer sur M. Marie Magdeleine”, avance Me Constant, avant d’ajouter : “La nouveauté à cette audience est que M. Marie Magdeleine a dit que M. Blanchard ne l’a jamais agressé. Ce dernier était certes armé à cette soirée, mais son objectif était de quitter le plus rapidement possible cette fête au moment où il y a eu les violences”.

Des témoins absents

La cour d’assises de la Martinique s’est penchée pendant neuf jours sur cette affaire, l’absence de nombreux témoins et les oublis d’un enquêteur ayant particulièrement contrarié les différentes parties. Dans ce sens, la défense avait fait une demande de renvoi de l’affaire. Elle avait en effet déposé des conclusions visant à ce qu’il faille faire venir absolument trois témoins, qui avaient été cités, pour la plupart à la requête du parquet et pour d’autres à leur requête, à témoigner à la barre, dans le cadre du procès en appel. Finalement, la cour s’est estimée suffisamment informée, au regard des dépositions des uns et des autres, pour pouvoir poursuivre l’affaire et donc opposer un rejet, à la grande satisfaction de la partie civile.