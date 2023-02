I Like This

Affiche Kassav’ • KASSAV”

Une grande tournée mondiale est prévue en 2023 en hommage au « fondateur du zouk ». Les premières dates viennent d’être communiquées.

Sainte-Lucie, Arles, Lyon et la Belgique : ce vendredi (17 février), Kassav’ dévoile ses premières dates d’une grande tournée internationale.

Emmené par Jocelyne Béroard, Jean-Claude Naimro ou Georges Décimus, les membres du groupe ont programmé une série de concerts pour rendre hommage à celui souvent considéré comme « le père du zouk ».

Jacob Desvarieux, l’un des leaders et fondateurs de Kassav’, s’est éteint le 30 juillet 2021. Sa disparition n’a pas entamé la détermination des autres membres du groupe de poursuivre son œuvre à travers. Cette grande tournée ” Kassav’ 2023 – Sé’w nou enmé “, organisée par Los Production et AEG, est dédiée au guitariste, chanteur et compositeur.

À travers le monde

Comme par le passé, elle devrait entraîner Kassav’ à travers le monde. La première date connue est le 13 mai au festival de jazz de Sainte-Lucie, où de belles têtes d’affiche sont programmées. Les prochaines dates de cette tournée mondiale seront dévoilées par la suite.

Il y a quelques jours, Jean-Claude Naimro, Jocelyne Beroard, Georges Décimus et même Jean-Philippe Marthély étaient déjà réunis à Tropiques Atrium pour le premier concert solo de Jean-Claude Naimro.

