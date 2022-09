I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le comit? permanent de l’?glise ?piscopale d’Ha?ti, communion anglicane, dans un message, en dat? du 19 ao?t 2022, adress? au clerg? et aux fid?les, a r?affirm? sa coop?ration avec les autorit?s et indique <>. Un message qui intervenait 48 heures apr?s l’audition et la mise en garde ? vue du p?re Frantz Cole par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) <>.

Un peu plus t?t dans la journ?e, une source judiciaire a confi? au journal que trois marchandises prohib?es ont ?t? d?couvertes dans la v?rification d’un container ayant rapport ? ce m?me dossier. Notre source n’a pas voulu donner plus de d?tails sur la fouille.

