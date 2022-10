The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Interpellé en mars dernier, Ferdinand Boisrond, ancien adjoint à la jeunesse de Saint-Laurent-du-Maroni est suspecté d’être impliqué dans un clan familial de trafic de cocaïne entre la Guyane et l’hexagone. Lors de sa demande de remise en liberté (rejetée), il a avoué avoir transporté in corpore, à plusieurs reprises, la substance illicite. Mais son implication pourrait être plus importante encore…