The content originally appeared on: Diario

Fiscal mr. Gerda Wever ta duna inicio na su trabou na Aruba

*Representacion di Pueblo a bira peso pa persecucion criminal

* E atake brutal di crimen den comunidad merece mas atencion

ORANJESTAD (AAN) — Dia 23 di Maart, mr. Gerda Visser a presta huramento como Fiscal nobo na Aruba enfrente Su Excelencia Gobernador Alfonso Boekhoudt.

Ministerio Publico na Aruba ta den necesidad di mas man na obra den su tarea di persecucion criminal na e pais den un situacion cu sigur ta exigi pa uza tur oportunidad pa expone e berdad amargo.

Democracia ta depende di ley. Pa Aruba por tin ley, e mester di politico cu pa medio di democracia ta skirbi leynan cu ta dicidi pa moral di e pais.

Awe uno di e preguntanan grandi ta, kico moral ta nifica pa mundo politico, caminda no por papia di un pober cu ta horta un pan pa e come y asina deshaci di su hamber.

Politica na Aruba ta un bon fuente di entrada. E Pueblo di Aruba ta paga su politiconan salarionan cu mayoria di e ciudadanonan (votadornan) na Aruba no conoce pa no papia mes di e beneficionan secundario, manera hasta cuminda si por logra pa e reunion dura mas tempo cu ta necesario.

Nos ta trece e punto di cuminda dilanti, pasobra e ta prueba di uno di e buraconan importante cu tin den areglonan cu ta transforma representacion di Pueblo como un oportunidad sagrado pa posibilidad di gana un bon entrada cu e pagador di belasting mester cubri.

Un trahador den empresa priva, tin derecho riba cuminda ora e traha for di e horario di trabou.

Un politico cu ta ocupa un puesto cu democracia a entrega su persona, ta dicidi pa su mes of den conhunto si ta Parlamento, cuanto hora e ta traha “overtime” y kico e lo come si e mester traha overtime.

Den empresa priva e ocasion pa bay exterior, ta sumamente limita. Den servicio di e votador, e politico na demasiado ocasion, ta biaha mas cu e ta traha.

Ocasion ta crea violacion, ta un hecho cu ta bini dilanti den e realidad aki, cu ta mustra riba abuso di funcion cu ya mester wordo considera corupcion, como kiebra di democracia, pero cu hende aparentemente no ta considera crimen mas.

Ora gastonan di un pais subi, Pueblo mester paga mas belasting. Ora no tin placa of placa no drenta manera mester ta pa motibo di corupcion, e ciudadano mester paga mas belasting.

Ora mira e entradanan di e pagador di belasting por mira e abuso tras di corupcion, cu a bira un asunto serio na Aruba.

Na entrada di un Fiscal nobo ta wordo papia di e aumento di necesidad pa Fiscal loke ta acentua e hecho cu criminalidad a aumenta. Criminalidad cu ta exigi mas placa pa Pueblo investiga, sanciona y finalmente atende cune.

E momento sigur a yega pa cuminsa atende na forma serio cu e politico cu mester wordo persigui pa criminalidad.

Mester scrap participacion di un Miembro di Parlamento den e organo cu ta representa Pueblo, cu ta Parlamento.

No por biba mas cu e sistema caminda un acusado ta dicidi riba leynan di Aruba, incluso leynan cu ta dicidi kende por persigui of no persigui,.

No por continua mas cu e sistema cu ta posibel pa un persona acusa di crimen por ta miembro di Parlamento, cu ta duna su persona tur oportunidad pa haya tur informacion cu e mester di gobernacion.

Un Fiscal nobo a haci su entrada na momento cu ta evidente cu representacion di Pueblo por bira apertura pa criminalidad serio, cu ta costa e pagador di belasting hopi placa.

Husticia mester wordo haci y mester cambia Ley.

Ta berdad cu situacion mundial y regional ta aporta na crimen. Pero no tin crimen mas grandi cu trapa riba e derecho di por representa e pober y transforma e imagen di un politico den un violador di ley.

Persigui politico ta uno di e trabounan mas pisa cu Trias Politica a produci. Aruba a lucha pa su propio Ministerio Publico cu awe ta e arma contra abuso di parti di politiconan corupto cu ta lubida cu nan ta wordo considera cara di Pueblo, cu mester paga nan pa nan kita e pan for di boca di e pagador di belasting, loke ta morto di democracia.

Trabou ta spera mr. Gerda Wever den su posicion nobo y nos ta desea su persona sabiduria!