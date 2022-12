I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Il s’agit principalement d’offrir un moment festif, convivial et transgénérationnel aux visiteurs de la galerie. Noël est une fête qui invite aux partages, c’est aussi un évènement habité de mythes merveilleux à faire vivre. C’est pour cela que les 21, 22, 23, Le Monde Magique de Chantal Goya viendra à la rencontre des guadeloupéens.

C’est dans la galerie du centre commercial de Baie Mahault que l’artiste qui a inventée le music-hall pour enfants sera en représentation. Elle raconte être venue avec 6 danseurs et tous ses agents de la partie technique. A l’approche de Noël les plus grands pourront ainsi faire découvrir aux plus jeunes les chansons qui ont bercées leur enfance.

“Lors de mes concert, c’est très drôle j’observe que les adultes s’amusent plus que les enfants. Ils ont les yeux qui brillent, des souvenirs leur reviennent.” Chantal Goya exprime son étonnement face à l’engouement qu’elle provoque toujours chez les petits, même en 2022, car, elle n’a jamais cessé ses tournées. “Je ne sais pas si c’est ma voix ou autre chose mais lorsque les enfants entendent ces chansons, ils sont captivés, ils adorent. Certains veulent me toucher, me parler car ils me voient comme un personnage irréel. Les spectacles participatifs, grandeur nature laissent un souvenir indélébile ! Cela ne s’atténue pas et j’en suis très heureuse. “

Le Monde magique de Chantal Goya va donc éclore à Destreland pour trois jours. Il se composera de décors, de jeux de lumière mais surtout, des immenses personnages cultes, héros des célèbres chansons : Le lapin, Pandi Panda, Bécassine, Maître Renard, l’Alphabet en chanson. Chantal Goya explique que les costumes n’ont jamais été changés, ce sont les mêmes depuis les années soixante-dix, réalisés par les artistes de la couture de l’Opéra à Paris, comme ses robes de tulles brodées de perles.

Ce seront environ 25 personnages qui défileront et les meilleurs tubes qui seront entonnés. La totalité du répertoire de la chanteuse se compose de 417 chansons, il existe en plus 7 spectacles. Ils ont été écrits par son mari Jean-Jacques Debout. “Il y aura aussi un zouk qui est connu en France mais pas encore ici et qui a été créé par Jocelyne Béroard ” annonce Chantal Goya.

Vous en saurez davantage dans l’édition de ce jeudi.