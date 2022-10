The content originally appeared on: Diario

Husticia ta manda señal cla y raspa

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta via video conference, Hues a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra J.G.G., A.V.R., A.V. y J.J. Nan ta worde acusa di intento di mata riba 28 di Maart 2022 y intento di asesinato riba 29 di Maart. Tambe nan ta worde acusa di posesion di armanan di candela.

Ta asina cu Hues a confirma e exigencianan di Fiscal pa asina pone enfasis riba loke Corte di Husticia a bin ta bisando ultimo tempo. Den varios caso di tiramento y posesion di arma di candela, Hues di Corte di Husticia ta enfatisa cu tin mucho arma ta circula na Aruba y e problema di gangnan ta causa inseguridad na Aruba y ta pone turismo di Aruba na peliger.

Exigencia di Fiscal: Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu e drive-by shooting na Bushiri, a causa e tiramento na Jaburibari. Fiscal a expresa cu e posesion di arma den hubentud ta alarmante. Fiscal a mustra cu Aruba a sacudi cu e lamentable caso cu a tira mata un dama den cabez.

El a mustra cu Ministerio Publico ta baha pisa riba posesion di arma di candela. Tin e maneho cu e castigo cu ta exigi ta 2 aña di prison. Fiscal a bisa cu Danki Dios cu no tabatin morto den e tiramento aki. Pero por papia di intento asesinato.

Fiscal a bisa cu e auto di acusado A.V.R. lo keda confisca pasobra a us’e pa tiramento. Pa cu e castigo, el a bisa cu e ta tene cuenta cu A.V.R. ta promer biaha cu e ta cay sera. Tambe cu el a coopera cu e investigacion. Tambe cu e tin edad hoben. Fiscal a exigi 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña.

Pa loke ta acusado J.G.G., Fiscal a bisa cu e tambe ta promer biaha cu e ta cay sera y a coopera den investigacion. E tambe ta hoben. Fiscal a exigi pa J.G.G. tambe 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional y 3 aña di tempo di prueba.

Pa loke ta A.V.(Pompolonchi), Fiscal a bisa cu na 2016, el a worde condena pa maltrato. Na 2019, el a worde condena pa intento di mata y a haya 42 luna di prison di cual 6 luna ta condicional. Na opinion di Fiscal, e castigo no a yuda trece cambio. El a mustra tambe cu A.V. no a tuma responsabilidad pa su acto y ta blo bisa cu e no tin nada di haci cu e tiramentonan. Fiscal a exigi pa A.V. 10 aña di prison.

Pa loke ta acusado J.J., Fiscal a bisa cu J.J. no a tuma responsabilidad completo y el a bisa cu el a tira. Fiscal a exigi 7 aña di prison.

Sentencia di Huez: Hues a bisa cu pa tur e sospechosonan su evaluacion ta mesun cos. E ta haya legalmente proba cu 29 Maart 2022 nan ta complice di intento di asesinato mas biaha. Tambe cu riba 28 Maart 2022 nan ta complice di intento di mata. E mesun periodo, nan tabatin armanan di candela y bala. Hues a sigui bisa cu ademas J.J. ta culpabel di maltrato di hende riba lugar publico tanto riba 10 Octrober 2020 como 4 Juli 2020.

Pa cu e castigo Hues a bisa cu e ta rechaza ponencia di abogado pa aplica castigo hubenil. E ta haya cu e circumstancianan bou di cual e delitonan a sosode, nan comportacion y e seriedad di e casonan ta haci cu no por aplica castigo hubenil. E casonan di maltrato di J.J. si lo aplica castigo hubenil pasobra e tempo ey e tabatin 17 aña.

Arma di candela un problema serio: Pa cu e castigo, Hues a mustra cu e grupo a tuma venganza riba e hecho cu e gang a tira riba un miembro di gang na Bushiri. Ademas un persona inocente, un partido di corant, a bira victima di tiramento.

Hues a bisa cu ta un milagro cu ningun hende a resulta herida of muri.

Hues a remarca cu e asunto di tiramento cu arma di candela ta birando un problema serio na Aruba. Tin masha hopi arma den circulacion y esaki ta crea sentimento di inseguridad den comunidad.

Castigo duna: Pa acusadonan V.R. y J.G., Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu nan edad hoben y cu ta promer biaha nan a cay sera. El a bisa cu nan funcion ta limita compara cu e otro dos acusadonan. El a tene cuenta cu nan a coopera den investigacion. Hues a confirma exigencia di Fiscal. El a condena V.R. y J.G. na 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu 3 aña di prueba.

Pa acusado J.J., Hues a bisa cu J.J. ta esun cu a tira. Ta promer biaha cu J.J. ta cay sera. Hues a bisa cu den cierto sentido den Corte, J.J. a duna claridad den e caso. Hues a bisa cu e ta condena J.J. na 7 aña di prison pa intento di asesinato, intento di mata y posecion di arma. Pa loke ta e casonan di maltrato publico, esakinan ta cay bou castigo hubenil. Hues a bisa cu teniendo cuenta cu e castigo halto cu J.J. a haya, no tin sentido di duna castigo acerca. El a declara J.J. culpable pero sin castigo.

Pa acusado A.V., Hues ta haya cu A.V. ta mesun cos cu J.J. pasobra e tambe a tira. El a tene cuenta cu A.V. anterior a haya castigo caba pa algo similar. Hues a bisa cu A.B. a desmenti di ta envolvi den e tiramentonan aki. Hues ta haya cu A.V. no a mustra responsabilidad den e caso. Hues a conden’e na 10 aña di prison.