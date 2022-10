I Like This

Laurianne Nomel

Dimanche 2 Octobre 2022 – 19h49

Alors qu’un agent de Routes de Guadeloupe sécurisait les lieux d’un accident, l’homme a été percuté par un chauffard. L’agent n’a pas survécu à ses blessures.

Un agent des routes de Guadeloupe est décédé suite de ses blessures. Dimanche matin, il avait été percuté sur la nationale 1 alors que les équipes étaient en train de sécuriser un accident matériel. Un chauffeur est arrivé à vive allure et a percuté un véhicule qui s’était mis en sécurité, il appartenait à une amie des personnes qui avait été accidentées. Le chauffeur a manqué de faucher les gendarmes déjà présents lors du premier accident mais a renversé des employés de Routes de Guadeloupe.

L’auteur du suraccident a était alcoolisé et conduisait sans permis. Il est actuellement en garde à vue à Baie-Mahault. Six personnes ont été blessées et transportées vers le CHU de Pointe-à-Pitre dont l’employé de Routes de Guadeloupe qui, gravement blessé, n’a pas survécu.

Il s’agit de la 36e victime de la route sur le territoire depuis le début de l’année.