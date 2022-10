The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Lundi 3 Octobre 2022 – 12h01

Les pompiers – FA

Un homme de 35 ans a grièvement été blessé suite à une collision avec un véhicule ce dimanche.

Ce dimanche, peu après 18h30, les secours ont été contactés au boulevard de la Criée à Sainte-Anne, sur la Route Nationale 1 pour un choc entre un véhicule et un deux-roues.Arrivés sur place, ils ont découvert le conducteur du deux-roues, grièvement blessé, a été transporté au Chu. Le chauffeur du véhicule a pour sa part pris la fuite.L’accident a mobilisé une ambulance et un engin incendie, huit sapeurs pompiers, le Smur et une brigade de gendarmerie.

Sur le même sujet

Un agent de Routes de Guadeloupe …