I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-11-12 lenouvelliste.com

Un v?hicule blind? appartenant ? la Police nationale d’Ha?ti (PNH) a ?t? incendi?, ce samedi 12 octobre 2022, par des bandits arm?s sur la route nationale num?ro 1, au niveau de Canaan o? des gangs arm?s s?ment la terreur. Des images partag?es sur les r?seaux sociaux montrent le v?hicule en question, de couleur noire, en train de br?ler. Aucune victime dans le camp de la police n’a ?t? signal?e.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.