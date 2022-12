I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? quelques jours de la fin du premier trimestre de l’exercice fiscal 2022-2023, le gouvernement a adopt? le budget initial pour ledit exercice. Sur son site Internet et sa page Facebook, la Direction g?n?rale du budget (DGB) a pr?sent? les grandes lignes du document budg?taire. En termes de chiffres, ce budget repr?sente une enveloppe globale de 267 milliards de gourdes. Par rapport au budget de l’exercice pr?c?dent, celui-ci a augment? de 56 milliards de gourdes.

Selon les pr?visions budg?taires, 78% des voies et moyens devraient venir des ressources domestiques ? raison de 61,3% des recettes courantes ; 3,1% des bons du Tr?sor ; 0,5% d?annulation de dettes par le FMI ; 1,6% d’autres financements internes des projets ; 12,3% d’emprunts BRH provenant des institutions financi?res. Quant aux ressources externes, elles repr?sentent 21,1%. Le gouvernement compte sur des supports budg?taires (3,4%) et des dons et emprunts (17,7%)

Au cours de l’exercice fiscal ?coul?, le gouvernement avait collect? 110 milliards de gourdes et accusait une contre-performance de 8,3% par rapport aux pr?visions budg?taires (120 milliards de gourdes).

En ce qui concerne les d?penses, le gouvernement pr?voit d’effectuer des d?penses courantes (57,9%) et des d?penses de capital (42,1%). Les d?penses courantes sont r?parties ainsi : ” d?penses de personnel (29,4%) ; d?penses des biens et services (18,7%) ; quote-part et subventions (7,6%) ; int?r?ts de la dette (2,3%)”, lit-on dans le document de la Direction g?n?rale du budget.

Dans les d?penses de capital, les d?penses de programmes et de projets devraient absorber 29,6%; les d?penses d’immobilisation 1% et les d?penses d’amortissement de la dette 11,4%.

Lors de l’exercice 2021-2022, les d?penses budg?taires avaient atteint 165 milliards de gourdes.

? travers ce budget r?cemment adopt?, le gouvernement compte impl?menter ses programmes sociaux, mettre en oeuvre le Plan de rel?vement int?gr? de la p?ninsule du Sud, financer les campagnes agricoles, lutter contre la contrebande, etc., selon un cadre budg?taire et un cadre de d?penses ?tal?s sur le moyen terme avec les orientations suivantes :

l’impl?mentation des programmes sociaux du gouvernement, notamment la PNPPS, afin de mitiger les effets de l’inflation sur les plus pauvres, combattre l’ins?curit? alimentaire, et ainsi cr?er les conditions de mise en oeuvre de certaines r?formes n?cessaires ;

la mise en oeuvre du Plan de rel?vement int?gr? de la p?ninsule du Sud (PRIPS) apr?s le tremblement de terre du 14 ao?t 2021 ;

le financement des campagnes agricoles pour mitiger la hausse anticip?e de l’inflation ;

la lutte contre la contrebande, le financement du terrorisme et le blanchiment des avoirs ;

l’extension du programme de d?part volontaire ? la retraite de fonctionnaires ?ligibles afin non seulement de moderniser et rajeunir la fonction publique, mais ?galement de contenir les d?penses de traitements et salaires qui p?sent lourdement sur le budget ;

la dotation de l’administration publique d’un cadre global r?nov? int?grant la r?vision des lois organiques des minist?res et des organismes d?concentr?s et autonomes pour am?liorer les services publics et mieux r?pondre aux besoins de la population.