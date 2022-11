I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

ROUTE DU RHUM

Service web

Point Presse Route dur Rhum à Saint-Malo avec la Direction de Course • DR

Ce matin s’est tenu un point presse avec la Direction de course à quelques heures du départ de cette 12e édition de la Route du Rhum

Avec une météo inquiétante, le départ sera donné tout de même ce dimanche à 13h02 a annoncé le directeur de course, Francis Le Goff. Les premiers à passer les écluses sont les Ultims, depuis 15h les skippers de la classe se préparent. ” Les conditions de météo sont très musclées pour les premiers jours de course puisque dès le lundi on a une perturbation très active qui va traverser le proche atlantique. Les marins n’auront d’autres choix que de subir ce mauvais temps “, explique Cyril Duchesne, le météorologue de l’événement.

Avec à la fois un vent agité et une forte mer avec des vagues de 6 à 7 mètres, ce ne sera pas une partie de plaisir ce début de course.