The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

R.L.

Un employé de cet établissement a été blessé par balle hier. • FA

Un homme a été blessé par balle hier soir (dimanche 30 octobre), un peu après 22 heures, dans le bourg de Schoelcher. Son pronostic vital est réservé.

Les faits se sont produits hier soir, un peu après 22h30. « On a entendu des coups de feu et puis on a vu les pompiers et les gendarmes arriver », confie un homme qui se trouvait sur la place à Schoelcher, avec son fils.

À l’arrivée des secours du Service Territorial d’Incendie et de Secours de Martinique, la victime n’était plus présente sur place. Ses proches l’avaient conduit, par leurs propres moyens, au CHU de Martinique.

Enquête ouverte

Les gendarmes de la compagnie de Fort-de-France ont immédiatement balisé la zone, à la recherche d’indices. Selon nos éléments, la victime, d’origine sainte-lucienne, est un employé du Wanted, un fast-food situé sur le bord de mer. L’établissement avait déjà été victime d’un vol à main armée fin août dernier.

Une enquête est ouverte sur ces nouveaux faits. Le pronostic vital de l’employé blessé serait réservé à ce stade.