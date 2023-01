I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Trail. Eko Trail de Sainte-Rose

L’arrivée du 10 km sur la plage, • D.B

Quintuple vainqueur de l’Éko Trail, Irwin Vastra a dû laisser la victoire à son compère de club (Gwada Run Green) Julien Moreau sur grand parcours (23km) de l’Éko trail de Sainte-Rose qui, cette année a quitté Sofaïa pour la plage des Amandiers.

Un goût amer pour Irwin Vastra qui reprenait le

trail suite à un long moment sans courir dû à sa chute lors de sa

préparation de la Diagonale des fous en octobre 2022. Vainqueur des

cinq dernières éditions, il n’a pas pu défendre son titre comme il

se doit car il s’est perdu sur le parcours et il laisse sa place à

un autre Green (Julien Moreau) : « Je suis frustré car je

connais le site par cœur et je me sentais bien pour finir sur le

podium », précise Irwin. Il est vrai que Julien Moreau le

vainqueur du 23 km a précisé avoir bénéficié de bonnes conditions.

« J’ai profité d’un ensemble de facteurs qui a favorisé ma

victoire : l’hésitation de certains coureurs sur l’orientation et

ma bonne connaissance du terrain. J’ai décidé de faire un

ravitaillement express pour donner tout ce que je pouvais…