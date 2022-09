I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

FLB

Lundi 12 Septembre 2022 – 14h21

C’est sur le pan de montagne dénommé le Nez-Cassé au-dessus de la section de Papaye à Saint-Claude, qu’un homme s’est retrouvé en difficulté ce week-end.

Ce samedi (10 septembre) en fin d’une journée plutôt clémente, les gendarmes étaient à la recherche d’un homme, parti en randonnée dans la zone du Nez Cassé ; l’individu aurait fait un malaise, et aurait décidé de rester sur place avant d’appeler à l’aide. Des militaires qui semblaient bien conscients des difficultés et risques éventuels encourus à pareille heure pour accéder à cette zone. Nous les avons quittés au-dessus de la clinique Les Nouvelles-Eaux-Vives à proximité de la station de traitement d’eau abandonnée. C’est d’ailleurs de cette clinique qu’une dame âgée atteinte de troubles cognitifs s’est échappée la semaine dernière ; A noter qu’au même moment, l’hélicoptère Dragon de la sécurité civile était sur toute cette zone au-dessus de la section Papaye.La victime a été retrouvée et ramenée à la Clinique les eaux vives à Saint-Claude, peu avant 7h30 hier (11 septembre). Après un bilan de santé réalisé par le Samu, la victime a été laissée sur place à la charge de ses proches.

Les secours rappellent qu’il est fortement déconseillé de partir seul en randonnée.