The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le jeune homme, fils d’une employée de la mairie de Ducos et ancien joueur de football dans sa commune, a été retrouvé sans vie dans sa voiture, mortellement blessé au thorax. Cette tragédie suscite l’émotion des Ducossais et l’”incompréhension” de leur maire, Aurélie Nella.

La commune de Ducos a été endeuillée, dimanche, par un homicide. Arrivés sur place vers 14h15, place François-Mitterrand, quartier Lourdes, les secours n’ont rien pu faire pour la victime, trouvée sans vie dans un véhicule qui pourrait être le sien. “Un jeune homme de 26 ans, sans doute blessé par arme a feu, présentait une plaie au thorax. Il était déjà mort au moment de l’arrivée des pompiers”, indique un officier des sapeurs-pompiers.

Les massages cardiaques prodigués au jeune homme n’ont pas permis de ranimer la victime. Cet acte criminel endeuille d’autant plus la commune que la mère du jeune homme est employée à la mairie de Ducos. “Apparemment, il pourrait s’agir de rivalité amoureuse”, indique Aurélie Nella. La maire de Ducos évoque des “suspicions”, qui pourraient être confirmées par l’enquête de gendarmerie en cours. Ce jeune de 26 ans était connu dans sa commune : ancien joueur au New Star, le club de football ducossais, il avait entamé une carrière dans le bâtiment. “Nous exprimons tout notre soutien à la famille”, souligne Aurélie Nella. L’élue dit aussi son “incompréhension” devant “la facilité avec laquelle on tire sur quelqu’un pour un motif complètement futile”.

Selon l’édile ducossaise, qui a passé l’après-midi auprès de la famille de la victime, l’auteur des coups de feu serait en fuite. “Il s’agirait d’un jeune qui n’est pas de la commune”, précise Aurélie Nella. Plusieurs témoins auraient entendu des coups de feu et devraient être entendus par les enquêteurs. Quant à la victime, la date de son enterrement n’est pas encore fixée.