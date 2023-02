I Like This

Très tôt, peu après 6 heures ce mardi (21 février), les secours ont été alertés suite à une agression à la rue Saint-Louis du Sénégal à Pointe-à-Pitre.

Selon nos informations, un homme aurait été violemment agressé à coups de crosse de fusil dans le but de lui subtiliser son véhicule.La victime aurait subi un grave traumatisme facial et a été transportée au ChuSur place, une ambulance, trois sapeurs pompiers et la Police nationale ont été mobilisés