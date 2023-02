I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Pompiers • FA

Une bagarre au Lamentin a fait un blessé grave au Lamentin ce dimanche gras vers 13 heures. La victime a été conduite à l’hôpital Mangot-Vulcin par un tiers, où elle a été prise en charge par les pompiers.

Une bagarre a éclaté aujourd’hui aux alentours de 13 heures dans la commune du Lamentin. Le lieu précis de l’altercation reste inconnu à ce stade. Les secours ont été alertés de la présence d’un individu devant l’hôpital de Mangot-Vulcin, où il avait été conduit par un tiers, par les agents de sécurité.

Les pompiers du Service Territoriale d’Incendie et de Secours ont rapidement pris en charge la victime. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, l’homme était inconscient et en arrêt cardio-respiratoire. Il a été immédiatement transporté en état d’urgence absolue et médicalisé par le SMUR.

La victime présente une plaie grave causée par une arme blanche au niveau de l’abdomen. Les circonstances exactes de cette bagarre restent pour l’instant inconnues. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire.