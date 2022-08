I Like This

Contrôles routiers

Dimanche 21 Août 2022 – 05h15

Vendredi soir, un contrôle routier a été mis en place par les effectifs de police de la Direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe. Cette opération destinée à lutter contre les rodéos urbains a été mise en place sur le boulevard Marsin aux Abymes. Au cours de ce contrôle, un automobiliste a tenté de se soustraire au contrôle. L’usage d’une herse stop-stick par les policiers a contraint le chauffeur à immobiliser son véhicule, après avoir percuté une glissière de sécurité en béton.

8 véhicules ont été contrôlés et les infractions suivantes ont été relevées : un défaut de contrôle technique, une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, deux refus d’obtempérer. En tout 33 excès de vitesse ont été dressés et un individu a même été interpellé et placé en garde à vue. Plus d’informations dans votre édition de ce lundi 22 août 2022.