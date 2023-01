I Like This

OMNISPORTS. Rétro 2022 – L’heure des reprises

Mathurin Mayoulika [email protected]

La sociétaire du Golden Star, Cécilia Monbuchon, affiche

sa joie de remporter le 36e semi-marathon de Fort-de-France,

le premier post-pandémie. • MM.

Après deux années de disette, les compétitions locales de masse ont repris. Le Tour cycliste a lancé les hostilités début juillet, suivi des yoles quelques jours plus tard, et, en fin d’année, le dernier dimanche de novembre, du semi-marathon de Fort-de-France.

En fin 2021, le semi-marathon de Fort-de-France

avait annoncé la couleur. Sa 36e édition prévue en 2020, pouvait

enfin se tenir. Mais, pire que le Covid-19, le conflit social qui a

touché la Martinique à l’époque a eu raison de la grande boucle

pédestre foyalaise. L’avenue Maurice-Bishop, lieu de passage de

l’épreuve, théâtre de scènes de pillage, de dégradations de biens

matériels (voitures et poubelles brûlées) la nuit, n’offrait pas

les conditions nécessaires et encore moins l’assurance du bon

déroulement de la course, entraînant son report deux ou trois jours

avant la date prévue.

Le semi-marathon n’avait pas été la seule victime

des événements du moment. En effet, le match des 8es de finale de

coupe de France, entre le Club Franciscain…