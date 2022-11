I Like This

MUSIQUE

La Pastorale des artistes en pleine répétition. • DR

Ce mardi soir, la Pastorale des artistes, sous la direction d’Olivier Cypria-Coppet, fera vibrer la scène du Grand Carbet du parc floral, à l’occasion de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens.

Rendez-vous est donné à 19 heures précises pour un

concert-live d’amour, de fraternité et de paix avec la profonde

implication d’une vingtaine d’artistes, musiciens et chanteurs de

renom. On peut nom-mer : Claudine Pennont, Dominique Lorte, Emile

Naroyanin, Jacky Rapon, Joël Lutbert, Louisa Plumber ou encore Mali

et Orlane.

Olivier Cypria-Coppet, aumônier de la pastorale

des artistes, explique : “Avec tout ce que nous avons