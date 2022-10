I Like This

En août dernier, le groupe Synlab a ouvert un laboratoire de toxicologie médico-légale en Martinique qui travaille sous réquisition de la justice pour des recherches d’alcoolémie, de stupéfiants ou de médicaments dans le domaine de la sécurité routière ou dans le cadre de la soumission chimique notamment. De quoi réduire considérablement les délais d’attente des résultats, envoyés jusqu’à maintenant depuis la métropole.

Dans les pièces adjacentes à l’accueil, des machines flambant neuves trônent sur les tables. A l’instar de ce spectromètre de masse en tandem, destiné à détecter et identifier des produits stupéfiants et des médicaments. “Ici, nous utilisons des techniques de pointe”, affirme Dr Ruben Goncalves. Ce dernier est pharmacien toxicologue et responsable du tout nouveau laboratoire de toxicologie médico-légale créé par le groupe international Synlab en Martinique. Depuis août dernier, la structure…