The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Ludovic Loussouarn, manager de zone de vente du PMU

Le représentant du PMU fait le point sur le Quarté+ régional qui se court dimanche à Carrère. Ludovic Loussouarn tire un bilan positif des actions menées ces derniers mois au sein de l’agence. Néanmoins, la forte inflation a un impact sur l’activité.

Initialement prévue en début d’année, la vingtième édition du Quarté+ régional a lieu ce dimanche sur l’hippodrome de Martinique. À quoi doit-on s’attendre quant au programme qui sera proposé aux parieurs ?

Ce rendez-vous est très attendu par nos parieurs et la société des courses va leur proposer un programme riche et varié avec 4 courses premium, ce qui devrait nous promettre de belles compétitions et un beau spectacle. La première course partira à 12h40 et la dernière,…