Vendredi 14 Octobre 2022 – 12h00

Retrouvez, chaque semaine, le « Grand JT des Territoires » de Cyril Viguier, diffusé sur TV5 Monde, en partenariat avec France-Antilles.

« Le Grand JT des Territoires » de Cyril Viguier est diffusé sur TV5 Monde et les chaînes de télévision locales et régionales de la TNT. Il présente l’actualité vue par l’ensemble des médias régionaux.

Sommaire :

TRANSPORT : LE CAR PASSE À L’ÉLECTRIQUEManque d’essence et envolée des prix à la pompe, et si vous passiez à l’électrique ? En Normandie vous découvrirez, dès le début de ce journal, le premier car au monde converti à l’hydrogène. Présentation à suivre de WeoTV, la chaîne de la Voix du Nord.ÉNERGIE : RÉDUIRE LA FACTURE À TOUT PRIXChômage partiel et plan de sobriété, les entreprises s’adaptent pour réduire leurs coûts de fonctionnement. Exemple avec VosgesTV et Canal 32 dans les coulisses deux de entreprises poussées à la modération à l’heure de l’hiver.

OCTOBRE ROSE : UN SAUT À L’ÉLASTIQUE À 91 ANSUn saut à l’élastique à 91 ans. C’est le défi relevé par Yvette dans la Sarthe. Un saut pour la bonne cause dans le cadre de l’opération « octobre rose » et le dépistage du cancer du sein. Sujet de LMtv Sarthe dans ce journal.

DÉCOUVERTE : UN SENTIER AU CŒUR DE LA FALAISEEt enfin nous vous emmènerons sur le « chemin de halage » dans cette édition. Un sentier au cœur d’une falaise dans le Lot pour des images époustouflantes de nos partenaires de la Dépêche du Midi.