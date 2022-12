I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Une victime entièrement brûlée a été pris en charge par les secours et transporté au CHU dans un état grave.

Ce matin à10h43, sur la plage de Viard à Petit-Bourg, un véhicule en feu a été signalé. Il s’avère qu’un homme se trouvait à l’intérieur. Il se serait jeter à la mer puisqu’à l’arrivée des secours la victime a été retrouvée dans la mer, entièrement brulée.L’homme a été médicalisé et transporté au CHU dans un état grave. Un fourgon pompe tonne (FPT), un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et 9 sapeurs pompiers ont été engagés dans cette intervention, ainsi que le SMUR et la gendarmerie.

Non loin de là dès 21 heures, à Petit-Bourg plusieurs individus avaient repris d’assaut le rond-point de Montebello bloquant les axes en mettant le feu à plusieurs véhicules dont un bus.

• M.S-K.