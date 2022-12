I Like This

Un voilier de 45 pieds en provenance de la Martinique a été ramené à quai par une équipe de sauveteurs en mer de Saint-Martin ce dimanche.

Ce dimanche (18 Décembre), peu avant 5 heures du matin, le CROSS-AG (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage des Antilles-Guyane) a sollicité la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Saint-Martin pour porter secours à un voilier en difficulté à environ 4 milles Nautiques au Nord-Ouest de Saint Martin.

Selon nos informations, le voilier de 45 pieds faisait route sur Saint-Martin mais la grand-voile s’était coincée dans l’enrouleur avec un moteur est en panne.

Six équipiers bénévoles se sont mobilisés et étaient à proximité du voilier peu après 6 heures. Le voilier a été remorqué et a repris la Route de Marigot à 6h22.

Après deux essais infructueux, l’équipe des sauvereurs en mer a opté pour récupérer la bouée et la ramener vers le voilier, tout en étant toujours reliés avec la remorque et en essayant d’éviter que le voilier ne percute la Rescue Star.

Près de trois heures d’intervention

La mission s’est avérée fructueuse peu avant 8 heures, la Rescue Star (bateau de secours) étant de retour à la marina Fort-Louis vers 8 heures 25.

Le propriétaire du voilier remorqué a alors dévoilé qu’ils étaient partis de la Martinique depuis 3 jours.

Novice de la voile, il venait d’acheter le voilier et avait embauché un skipper professionnel pour ce voyage. Après plusieurs heures sans vent, il avaient navigué au moteur jusqu’à une panne; et que les voiles restent “coincées” dans l’enrouleur.

Sans solution, leur ultime recours était d’alerter le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage).

