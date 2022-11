I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Médecin et patient • SHUTTERSTOCK (C)

Dans le but d’ouvrir la discussion sur le parcours cancer, un webinaire sur le sujet sera organisé par le Conseil Territorial de Santé de Martinique ce jeudi 17 novembre à 18 heures. Des acteurs du secteur de la santé répondront aux questions.

Sujet d’actualité en ce mois de lutte contre le cancer de la prostate, le parcours du cancer à la Martinique sera présenté et abordé lors d’un webinaire organisé par le Conseil Territorial de Santé de Martinique ce jeudi 17 novembre à 18 heures. L’évènement en sera à sa troisième édition et cette dernière portera sur les trois étapes du parcours : le dépistage, le diagnostic et l’annonce. Le webinaire se déroulera en ligne et est gratuit et ouvert à tous. Les personnes souhaitant y participer sont invitées à s’inscrire sur le site eventbrite.fr ou au 0596 63 82 62.

Des invités répondront à l’appel : Agence Régionale de Santé, professionnels de santé spécialistes en cancérologie et libéraux accompagnant les patients et leur entourage au quotidien, ainsi que d’autres acteurs du parcours cancer apporteront leur expertise aux participants dans l’intention d’ouvrir la discussion et d’étendre les connaissances des martiniquais sur ces étapes du parcours cancer, spécifiquement sur le territoire.