The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Kayak. Karukera Kayak Challenge

Départ des kayaks de Trois-Rivières • J.V

Les 21 et 22 janvier les sports de pagaie, kayak, pirogue et stand up paddle étaient mis à l’honneur par le double down-wind (1) du Karukera Kayak Challenge (KKC) qui s’est déroulé entre Trois-Rivières et Vieux-Fort soit 8 km pour la 1ère journée et entre Bananier et Rivière-Sens soit 18 km pour la 2ème journée.