The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. Régional 1 – Groupe B – 6e journée

Le Club Franciscain recolle provisoirement au Club Colonial, qui compte un match de moins. • MZ.

Les conditions météorologiques n’ont pas permis de disputer les rencontres Samaritaine – Club Colonial et US Robert – Assaut. Ce dernier a été reporté à demain, mardi. Les promus vert-préens et petit-bourgeois se sont neutralisés (1-1) et le Club Franciscain s’est joué du RC Saint-Joseph.