The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Régional 1 – Groupe A – 2e journée

35 buts ont été marqués le week-end dernier pour le compte de la deuxième journée du championnat de Régional 1. Parmi les succès à souligner dans ce groupe A, celui du champion en titre, le Golden Lion face au Good Luck (7 buts à 3) et de l’Aiglon face au Golden Star (4 buts à 1).

Seul match nul de la journée, le CO Trénelle et l’US Diamantinoise ont cherché à produire du jeu, mais les défenses ont particulièrement été efficaces. Quand elles auraient pu être percées, de part et d’autre, la finition n’a pas été au rendez-vous.

Sur l’une des actions, Terrine, de la tête, offre une passe en retrait à Bérard qui met au-dessus (21e) pour le CO Trénelle. De l’autre côté, Cadol trouve Rabathaly qui astucieusement sert Pastel, idem, la tentative passe…