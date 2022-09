I Like This

Rivière-Pilote

Il manque toujours des places d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans en Martinique. L’ouverture de la micro-crèche « Les P’tits Pilotes », quartier Rollin, offre une nouvelle opportunité aux parents du secteur.

Les responsables de la micro-crèche « Les P’tits Pilotes » ont invité, dernièrement, la municipalité et quelques personnalités à visiter les installations qui accueillent 12 enfants de moins de 3 ans, encadrés par 4 éducatrices. Pour mener à bien ce projet, la directrice Tracy Vigilant et son équipe ont dû faire preuve de patience et de persévérance car la création d’une telle structure est assujettie à une réglementation stricte. Au bout de près de deux années, toutes les…