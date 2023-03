I Like This

Dragon 972 • DR

Une octogénaire a été renversée par une voiture sur la route du quartier Crochemort au Lorrain. Elle a été évacuée vers le CHU par les pompiers à bord de l’hélicoptère Dragon 972.

Aux alentours de 11 heures, une femme âgée de 84 ans a été percutée par un automobiliste au quartier Crochemort, situé dans la commune du Lorrain.

La victime a été sérieusement blessée et souffre d’un traumatisme crânien. Les secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux de l’accident, et ont procédé à son évacuation vers le CHU Pierre Zobda Quitman. En raison de la distance entre le lieu de l’accident et le CHU et afin d’assurer une intervention rapide, l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972 a été mobilisé pour acheminer la victime.

L’automobiliste à l’origine de l’accident, quant à lui, a signé une décharge, refusant la prise en charge des pompiers.