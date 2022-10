I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Transport

Au moment d’une reprise plus qu’encourageante du trafic aérien après la disette du Covid et ses restrictions, l’achèvement des travaux de la piste d’atterrissage de Pôle Caraïbes arrive à point nommé. Une inauguration qui s’est déroulée en grande pompe vendredi.

Après plus de 160 jours de travaux, l’unique piste d’atterrissage du Pôle Caraïbes a été inaugurée vendredi marquant ainsi officiellement la totale exploitabilité de la piste. Président de Région, président du directoire et autres élus et personnalités se sont retrouvés en bout de piste. Une piste flambant neuve de 3500 mètres avec un ruban tricolore à couper comme on ouvre un paquet cadeau. Si les travaux ont duré cinq mois, trois années auront été nécessaires afin de mettre au point une…