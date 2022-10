I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

ESCRIME- Coupe des Mousquetaires M17- M20

La fin de semaine dernière était bien chargée avec le lancement de la saison par la salle d’armes les Mousquetaires de Ducos qui a vu briller Petit, Labonne, Juliard, Mirande, Galim, N.Allèbe et Guitteaud.

Les épéistes et fleurettistes M17 et M20 étaient à pied d’œuvre, samedi et dimanche à la salle d’armes Jérôme et Fabrice Jeannet.

La présidente du club Les Mousquetaires, Evelyne Kilo, a regretté la faible participation des tireurs et surtout le non-respect des délais d’engagement par les clubs, ayant occasionné une dépense surdimensionnée par rapport aux besoins concernant l’achat des médailles. Toutefois, les tireurs ont gratifié les spectateurs de joutes de qualité avec…