I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Steve Zébina, responsable cinéma à Tropiques Atrium

La scène nationale lance sa saison cinéma. L’occasion de faire un point sur la programmation qui se divise entre l’Atrium et Madiana.

Quelles seront les nouveautés pour cette rentrée 2022-2023 ?

La programmation de Tropiques Atrium recommence avec une sélection riche et diversifiée. Les spectateurs pourront voir des films très récents avec notamment le retour de notre « Fenêtre sur Cannes », qui permettra de découvrir plusieurs pépites de l’édition 2022, comme Decision to Leave du Coréen Park Chan Wook ou As bestas, le thriller espagnol de Rodrigo Sorogoyen. Nous ferons aussi la part belle au cinéma…