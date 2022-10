I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Pôle emploi, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) lancent sur tout le territoire, du 10 au 14 octobre 2022, la 2ème semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics.

Pôle emploi, la CAPEB, la FFB et la FNTP se mobilisent pour l’emploi dans le BTP toute cette semaine. Objectif commun : mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises.

À l’occasion du la 2ème semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics, une série de rencontres est prévue sur l’ensemble du territoire.

Au niveau national, le secteur du BTP, l’un des premiers employeurs de France, représente plus d’1,5 million de salariés présents dans un peu plus de 230 000 entreprises en 2021.

Pour mieux lire le programme, téléchargez-le ici : Le programme complet

Programme – DR

« Le secteur propose de réelles opportunités d’emploi et représente 265 000 projets de recrutement en 2022, soit une hausse de 22% par rapport à 2021. Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers et les conditions d’exercice sont très variés et la transition écologique ouvre vers de nouveaux besoins en compétences », indique le communiqué de presse commun à Pôle Emploi et aux organismes professionnels.

Job-datings, découvertes des métiers, formations

À l’occasion de cette 2ème semaine des métiers du bâtiment et des travaux publics : des Job-datings, des découvertes des métiers et des formations seront proposées.

« Dans la période que nous traversons, il est d’autant plus important d’agir pour lutter contre les difficultés de recrutement », indique Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi.

« Au-delà des éléments chiffrés, les Travaux Publics sont surtout un secteur porteur d’opportunités pour l’avenir, avec des métiers devenus indispensables à la transition écologique. Construire des infrastructures de mobilité et d’énergie décarbonées, adapter les territoires au changement climatique, réhabiliter les friches industrielles et restaurer les milieux naturels, c’est construire l’avenir de notre pays et être acteur pour la planète », estime, pour sa part, Bruno Cavagné, président de la FNTP.