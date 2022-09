The content originally appeared on: Diario

Nicole Spellen ta haye un proyecto bunita

ORANJESTAD (AAN): E proyecto bunita pa yuda studiantenan di Caribe logra exito den nan estudio, ta conta cu sosten tambe di Nicole Spellen, kende ta traha pa Hogeschool Amsterdam.

Spellen ta lider di proyecto di ‘Studiesucces Caribische Studenten”. E ta un proyecto cu a bin como proposicion di varios Hogeschool na Hulanda, pa crea un ‘regiegroep’ pa asina bira un extra empuhe pa e studiantenan di Caribe obtene mas logro ora di bay studia na Tera Fieu.

Na Hulanda, Nicole Spellen mes ta labora como decano di studiante, y e ta papia cu hopi alumno cu ta bin di Caribe Hulandes, y nan ta confronta hopi problema pa nan adapta nan mes na e situacion na Hulanda, y topa cu e sistema diferente di educacion, bida ta otro, y clima tambe ta otro.

Cu e proyecto aki, a crea un network di e studiantenan di Caribe, cu ta hayando extra guia den nan prome añanan.

E grupo a logra identifica varios problema cu e studiantenan aki ta confronta nan mes, ya for di comienzo caba ora nan orienta nan mes. Pues ta check ki tipo di estudio nan kier bay haci, ki tipo di estudio ta pas cu nan, y den ki idioma nan kier haci e estudio, y tambe pa mira ki trabao tin despues ora nan finaliza estudio pa haya empleo.

E proyecto di ‘Studiesucces Caribische Studenten’ ta e prome paso cu a wordo tuma pa pone tur studiant riba e patronchi corecto. E ta un momento crucial tambe pa Caribe Hulandes, como cu pa prome biaha ta tur seis isla ta hunto den e canoa pa papia riba e temanan aki.

Tin tur funcionario di Gobierno, y tambe expertonan educacional di Universidad, di MBO, y Hogeschool pa papia y elabora riba kico nan por bay haci. Tin algun tema cu a wordo identifica cu nan ta bay traha riba dje, e.o. ‘studiekeuze’, ‘taal’, ‘studiecultuur’, y tambe ‘informatie voorziening’ (pues con por haya informacion mas up-to-date na e studiantenan), y tambe con por bay haya e studiantenan pa den Reino Hulandes mes nan por ‘move mas’, pues por ehemplo un studiante ta cuminza su lesnan na Aruba, despues ta sigui na Curaçao, of kizas bay Hulanda pa core un stage, of haci un minor, of finaliza master na Hulanda.

E meta no ta pa haya tur studiante bay Hulanda! E meta real ta pa tur studiante por haya e estudio cu ta pas mihor pa nan, y na e ciudad cu ta pas mihor pa nan.

Durante aña 2020 a haci varios investigacion referiendo ne “studiesucces” di Caribische studenten pa cu Hoger Onderwijs na Hulanda. Tin cuatro diferente investigacionnan riba mesa cual a conduci cu e punto aki a desemboca su mes riba un punto di agenda oficial pa cu e ‘Vierlandenoverleg’. E total di cuatero investigacionnan riba mesa ta entre otro di Natiolale Ombudsman, Kopzorgen van Caribische studenten (2020), Het studiesucces van studenten uit de ABC- eilanden, Geerman & Leona (2020), towards a Kingdom Mobility Program in Higher Education, Universiteit Utrecht (2020) y por ultimo Studiesucces en ervaringen van studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk, ResearchNed (2021).