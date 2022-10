The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Marigot

Deux élus ont présenté leur démission du conseil municipal, Guy Flandrina et Mylène Héraclide. Tous deux étrillent le maire, Joseph Péraste, lui reprochant pêle-mêle son manque d’ambition, des dépenses inconsidérées et des promesses non tenues.

Il y a visiblement de l’eau dans le gaz au sein du conseil municipal du Marigot. Les Marigotains ont appris, tout récemment, le départ de deux membres de l’équipe municipale sortie des urnes lors des municipales de 2020. C’est d’abord Guy Flandrina, élu sur la liste de Joseph Péraste, qui a quitté le navire. Par un courrier en date du 27 septembre 2022, il a officiellement annoncé qu’il prenait ses distances avec le maire en place. Dans les premières lignes de sa missive, il…



10.10.2022