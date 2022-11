I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les responsables et directeurs d’?coles dans plusieurs communes, telles que Beaumont, Anse d’Hainault, Dame-Marie et Les Irois, ont donn? la garantie au directeur d?partemental, Marcel Jeanty, qu’ils feront le n?cessaire pour faciliter cette reprise pr?vue le lundi 7 novembre.

Sous l’initiative de la direction d?partementale du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) une rencontre a ?t? organis?e, le vendredi 4 novembre, avec les responsables des institutions scolaires priv?es et publiques du d?partement de la Grand’Anse. L’objectif ?tait de trouver un consensus avec les diff?rents acteurs pour la reprise des activit?s scolaires troubl?es par la crise du carburant depuis plusieurs mois.

