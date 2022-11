I Like This

En raison de la vigilance Orange pour fortes pluies et orages, la population est alertée du risque d’inondation.

Selon le bulletin de météo du samedi 5 novembre 2022 à 18h15, le niveau de vigilance en cours sur le département est Orange “Fortes pluies et orages.” Les averses deviennent plus fréquentes ce soir et une partie de la nuit. Parfois fortes et orageuses, elles peuvent conduire à des inondations temporaires et localisées. Toutes les régions peuvent être touchées mais la Grande-Terre et La Désirade (voire aussi Marie-Galante) semblent être plus exposées.

Eric JALTON, maire de la Ville des Abymes, et Fabert MICHÉLY, élu délégué à la Prévention des Inondations, demandent à la population de rester attentive aux prochains bulletins météorologiques. Le Maire rappelle que la prudence est fortement recommandée par rapport aux risques d’inondations sur tout le territoire, et plus particulièrement dans les zones inondables suivantes :

• Perrin – Golconde

• Chazeau – Doubs – Papin – Boisvin

• Diffort, Pointe D’Or – Desravinières

• Terrasson, Salle d’Asile, Petit-Pérou

• Tonelle – Besson – Chauvel – Lafont

• Dugazon – Blanchard

• Boisripeaux – Bozon

• Raizet – Grand-Camp

Veuillez contacter le 0690 50 78 41 pour toute urgence sur le territoire abymien.

Pwan prékosyon

