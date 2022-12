I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

gendarmerie • DR

Plus de 500 personnes et 600 véhicules ont été contrôlés en Martinique durant le week-end. Près de vingt personnes ont été interpellées, certaines pour des faits de violences aggravées ou menace avec arme.

Le renforcement des dispositifs de contrôles et d’interventions des forces de sécurité intérieure se poursuit encore durant les prochaines semaines. Pendant le week-end écoulé, plus de 500 personnes et 600 véhicules ont été contrôlés sur l’ensemble du territoire martiniquais. Les forces de l’ordre ont procédé à une vingtaine d’interpellations pour des faits de violences aggravées, ou dans le cadre de recherches par la justice, port d’armes, ou emprise d’alcool ou de produits stupéfiants. Plus d’une quinzaine de contraventions ont été distribuées sur la commune de Fort-de-France, notamment au quartier Terres-Sainville, la place François Mitterrand et la Pointe Simon.Les militaires de la gendarmerie mobilisés ont sécurisé les centres des villes de Fort-de-France, de Ducos, de Schoelcher, de Saint-Esprit, du Prêcheur, de Saint-Pierre ainsi que les abords de sites festifs sur Rivière-Salée, Sainte-Luce.

Les gendarmes du COMGEND, ceux du Groupement tactique ainsi que les 2 escadrons de gendarmes mobiles en renfort poursuivront leurs opérations de contrôles renforcés.