The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

GOYAVE

Ce lundi, le secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe, le sous-préfet de Basse-Terre Maurice Tubul et la rectrice d’académie Christine Gangloff-Ziegler se sont rendus dans la commune pour une visite de terrain, en compagnie du maire Ferdy Louisy. Une visite, pour une fois de plus constater les dégâts et trouver des solutions.

Quarante-huit heures après le passage de la tempête Fiona, la solidarité continue de s’organiser autour des familles sinistrées de la commune. Fruits des collectes solidaires associatives et municipale, des dons de produits de première nécessité, des denrées alimentaires, du matériel scolaire, du linge de maison et des vêtements affluent des quatre coins du département. Outre les familles logées en urgence à l’école François Auguste, de nombreuses personnes sont dans le besoin, suite au raz…



France-Antilles Guadeloupe



741 mots – 20.09.2022