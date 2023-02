I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Depuis hier matin (8 février), quatre hommes sont entendus par les gendarmes dans le cadre d’une enquête ouverte pour plusieurs braquages de petits commerces.

Le déploiement de forces a été conséquent. À la hauteur des faits réitérés depuis plusieurs mois, selon nos sources. Mercredi matin, dans le cadre d’une enquête de gendarmerie ouverte pour de multiples vols à main armée, six personnes ont été interpellées.

Simultanément à Schoelcher et Fort-de-France, les unités d’intervention du Gign (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) et du Raid (police nationale) ont procédé aux opérations et aux perquisitions.

Quatre hommes ont finalement été placées en garde à vue et retenus comme suspects dans cette affaire. L’un d’eux est considéré comme le principal protagoniste.

Selon nos éléments, lui et ses présumés complices auraient, depuis fin septembre, braqué plusieurs petits commerces à l’aide d’armes à feu.

Commerces braqués plusieurs fois

Le supermarché « Petit Casino de Terreville » aurait été ciblé au moins quatre ou cinq fois. Notamment lors des deux derniers week-ends. A chaque fois, les braqueurs opéraient au moment de la fermeture du commerce. Il y a deux semaines, l’un des individus qui avait agi seul, laissant penser qu’il avait une arme de poing dans sa sacoche, était repartir avec les 200 euros de la caisse.

Mais les enquêteurs suspectent que d’autres magasins aient pu être ciblés par la même équipe, une pharmacie à Redoute ou encore une quincaillerie du même quartier braquée à deux reprises.

De source judiciaire, en englobant l’ensemble des faits suspectés (une petite vingtaine), le butin pourrait être conséquent. Les investigations confiées à la brigade de recherches de Fort-de-France, en co-saisine, se poursuivent pour relier les suspects aux différents vols à main armée survenus ces derniers mois identifiés comme ayant un mode opératoire pouvant être similaire