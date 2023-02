The content originally appeared on: Diario

Maduro a “purifica” Venezuela cu salida di 7 Miyon Venezolano



Berdad di fruta Venezolano y deseo di Maduro pa anexa islanan ABC

Grupo Maduro kier proteha propiedadnan cu el a laga atras na Aruba?

ORANJESTAD(AAN)- “Venezuela no tin fruta ni pa su mes. E sector agricola di Venezuela pa basta tempo ta den problema serio. Ademas quimico pisa ta wordo uza dor di e sector, cu awor ta wordo guia dor di Rusia Blanco, Bellarus, e sosten directo di Vladimir Putin cu ta completamente involucra den gobernacion di Venezuela”.

Esaki ta uno di e reaccionnan cu a drenta ayera, despues di e informacionnan di DIARIO, cu tin resistencia y miedo grandi na Aruba pa e frontera cu Venezuela wordo habri.

E pensamento publico na Aruba ta sumamente dividi pero e cantidad di Arubiano cu ta contra apertura di e fronteranan mientras Nicolas Maduro ta na mando den e situacion mundial, ta sorprendente.

Uno di e reaccionnan cu mas ta papia y cu DIARIO a ricibi ayera tabata cu mester pone un referendum pa laga Pueblo dicidi si ta habri frontera cu Venezuela.

DIARIO a wordo hiba na e momentonan prome cu Nicolas Maduro den su furia contra henter mundo liber cu a opone su continuacion di poder, a dicidi cu e ta cera e frontera entre Aruba, Bonaire y Curacao cu Venezuela.

Tres isla cu segun Nicolas Maduro ta parti di Venezuela, loke ta haci cu personanan cu a acerca DIARIO a mustra riba e posicion di Nicolas Maduro y autonomia di e islanan ABC y loke ta pasa awe na Ukraine cu Rusia kier anexa mescos cu el a haci cu Crimea den e temporada cu Nicolas Maduro a mustra cu e islanan ABC ta di Venezuela.

DIARIO a wordo recorda cu ta Nicolas Maduro a cera e fronteranan entre Aruba y Venezuela despues cu cantidad di personanan cu ta personanan cu ta pertenece na su grupo directamente, a adkeri hasta propiedad na Aruba cu Citgo kier a transforma como baluarte di Aruba.

“Mester investiga si grupo Nicolas Maduro no tin interes financiero na Aruba, cu su grupo mester a bandona na careda ora Merca a introduci medidanan contra nan persona cu no por a keda ni Merca mas,” a bini dilanti den reaccionnan.

Pa loke ta trata e asunto cu ta fruta y berdura ta bini for di Venezuela pa cubri e demanda grandi na Aruba, DIARIO a wordo spierta cu e informacion cu e barconan tabata bini cu fruta y berdura cu nan tabata bende cu establecementonan cu Aruba, pero cu e atraccion mas grandi di e barconan tabata producto clandestino barata cu ta varia di carni mechado, queso de mano, dulce de leche entre otro pa sombre, tas y loke no ta asesorio pero articulonan cu por ta sumamente peligroso, cu informantenan no kier a menciona na nomber.

Importante ta den e desaroyonan actual manera a bini dilanti, cu poblacion di Venezuela a wordo purifica pa un gran parti door di Nicolas Maduro.

Ta den e partinan pafo di Caracas, na estadonan cu Nicolas Maduro no a logra domina, cu tin contrincante ainda.

Siete Miyon Venezolano cu el a persigui a bandona nan pais. Esaki ta duna Aruba un bista di e posibilidad cu ta spera ora habri e frontera den un situacion mundial sumamente critico na diferente parti di mundo.

E cantidad di reaccionnan fuerte cu DIARIO a ricibi ayera a base di informacionnan anterior den cual expertonan ta rechasa e apartura di frontera cu Venezuela den un crisis mundial, a duna prueba cu un gran parti di Aruba no ta di acuerdo pa habri frontera cu Venezuela, cu den Nacionnan Uni a sostene e invasion di Rusia na Ukraine. Un accion cu ta basa riba e mes pensamento di Nicolas Maduro enfrente islanan ABC, cu e ta considera parti di Venezuela!