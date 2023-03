The content originally appeared on: Diario

Robert Croes kende ta manager di distribucion di awa

ORANJESTAD (AAN): Tin hopi hende ta pensa cu unavez bo keda atraza cu pago di cobranza di awa, cu automaticamente e compania ta yega y corta meter laga bo famia sin awa.

Segun Robert Croes kende ta Sector Manager di Distribucion di Awa y Relacionista cu Clientenan di WEB Aruba NV, e compania tin un programa extenso unda nan ta concientiza y duna tips, incluyendo Top-Up News, pa informa tur habitante riba e isla na un manera informativo. Pasobra WEB Aruba NV su intencion no ta pa subi caya pa bay desconecta meternan na cas.

Aki Robert Croes a bisa cu semper nan ta trata na concientiza pueblo kico ta e cosnan cu por haci pa cu pago di consumo di awa, e.o. areglonan cu nan ta ofrece, pues tin un caminda pa cana. Si ainda bo no a haci pago, na ultimo ta manda sea un carta of email pa e cliente, y nan ta haya un aviso cu ta rogando e cliente pa check e cuenta, y si algo no ta cuadra e compania ta desea di tende esey, of pasa cerca nan pa un areglo.

E carta di WEB ta wordo poni den postbus na e cas, y segun declaracion di Croes, sorprendentemente hopi cliente ta core yama e compania, pa asina discuti e consumo, e cobranza, y na final ta yega na un areglo cu otro.

Asina e momento ey nan ta duna espacio pa e cliente por fix e asunto, pues no ta necesariamente mesora ta bay pa corta e meter. Segun Robert Croes, semper nan ta duna espacio na e cliente, y nan no ta core cera meter djis debi na retrazo di un luna. “No ta e intencion di nos compania pa desconecta meter,” el a bisa. “Semper e intencion ta pa keda educa y concientiza comunidad, cu nan como compania tambe tin nan gastonan pa cumpli cu nan, e maneho pa contribui cu esey”.

Despues di esey, si acaso nada no socede no obstante tur e avisonan y carta segun e expectativa, te na e ora ey numa WEB Aruba NV lo tuma paso extremo cu ta bay te na cas di e cliente y desconecta meter.

Ritmo di pago ta mehorando: Ainda por corda con durante e prome lunanan di Pandemia di Covid-19, cu tabatin dificultad pa hopi hende di haci pago regular pa cu nan consumo di awa.

Segun Croes, awor na 2023 ya nan ta nota cu e pagonan atrasa ta reduciendo, y cu e pagonan na tempo ta mehorando. “E ta riba e caminda cu nos compania ta desea pa e bay, pero e ta tuma su tempo,” Croes a agrega.

Esey ta unda cu WEB Aruba NV ta flexible den e asunto. E compania no tin un solo zapato pa fit tur cliente, pues depende di cada situacion nan ta mir’e, ta papia interno, y ta adapta nan mes na dje.

E meta di WEB ta pa e cliente keda cu suministro di awa na su cas. Pero a lo menos e tin di tene un consulta cu e compania, haci palabracionnan, y di e forma ey e meter lo no wordo desconecta y perhudica e famia na cas.

Ta socede cu hopi biaha e cobranza extra grandi na e cas di famia ta socede debi na un lek cu ta socede riba nan tereno, y nan no sa mes di dje. Check e meter, ora cu ningun hende di bo famia ta usando awa… mira si acaso e indicador ta keda draai of no. Asina bo por descubri cu tin un lek desconoci, y cu mientras e indicador ta draai… nifica cu placa ta saliendo for di bo cartera.

Hopi biaha ora e famia bay cu vakantie, nan no ta cera e valve di meter (cu candal). Pasobra despues ta bin descubri cu awa di nan cas a wordo “usa sin nan permiso”.

Esey ta algo cu no ta den man di WEB Aruba NV. Pues percura pa bo detecta lekmento di awa, y ora di bay vakantie check pa bo lock e meter di awa pa evita cu hende ta rek slang y keda usa bo awa durante bo ausencia.