The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon les r?sultats proclam?s par Emmanuel Adjovi, les journalistes Wedster Lyvert, Marie Andr? Belange et Marx Stanley L?v?ill? ont gagn? les premiers prix de cette 8e ?dition respectivement dans les cat?gories Presse ?crite, Presse radiophonique et Presse audiovisuelle. Wedster Lyvert, journaliste ? Magik 9, a convaincu le jury avec son reportage <> qui lui a valu le premier prix dans la cat?gorie Presse ?crite.

Pr?vue initialement le mardi 13 septembre 2022, mais report?e ? cause des troubles socio-politiques, la c?r?monie de remise de prix de la 8e ?dition du Prix jeune journaliste en Ha?ti s’est d?roul?e en visioconf?rence, vendredi 23 septembre 2022. C’est une c?r?monie ? laquelle ont pris part, au c?t? d’Emmanuel V. Adjovi, Repr?sentant r?gional de l’OIF pour la Cara?be et l’Am?rique latine, Raina Ntawigirira, Repr?sentante de l’ambassadeur du Canada en Ha?ti, Saidou Kabor?, Repr?sentant r?sident du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en Ha?ti, C?line Maye, Charg?e d’Affaires a.i de l’ambassade de la Conf?d?ration helv?tique en Ha?ti et Jean Euph?le Milc?, pr?sident du jury.

La Repr?sentation r?gionale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour la Cara?be et l’Am?rique latine a lev? le voile, vendredi 23 septembre 2022, sur les laur?ats de la 8e ?dition du Prix jeune journaliste en Ha?ti. Wedster Lyvert, Marie Andr? Belange et Marx Stanley L?veill? sont les grands gagnants de cette ?dition.

