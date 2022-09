The content originally appeared on: Radio Isla TV

Aseguró que el servicio de agua potable, aunque la AAA ha hecho lo posible, se ve afectado por la falta de generación de energía

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, informó las condiciones en las que se encuentra su pueblo a tres días del paso de Fiona, que incluyen la falta de agua y luz en el 90 por ciento de la ciudad.

“Estamos en comunicación con Doriel Pagán (directora de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados [AAA]). Nos está colaborando extremadamente bien. Ya pudimos encender la planta de filtros de agua en el área del pueblo. Esperamos que en las próximas horas ya esto se pueda estar restableciendo […] Vemos la ausencia de LUMA para energizar los sistemas […] Cayey no tiene razón por la cual no tener energía eléctrica en este momento. Yo no he visto un camión de LUMA en Cayey […] LUMA no le ha querido responder a Cayey”, expresó Ortiz Velázquez al indicar que la situación será complicada para la ciudadanía si no se logra energizar lo antes posible para, a su vez, contar con el servicio de agua potable, pero que, aun así, no ha logrado comunicarse con la privatizadora.

Asimismo, el primer ejecutivo municipal informó que están brindando alimentos preparados, y que se mantiene en comunicación con el gobernador Pedro Pierluisi y otros líderes agenciales, con quienes coordina trámites que, al momento, van bien. Por otra parte, informó que los derrumbes se acumulan, puesto que tras limpiar un espacio, vuelve a llenarse de material debido a la saturación del terreno. Además, informó que la mayor parte de los refugiados se encuentran en hogares de familiares y vecinos.

Y aunque el caso de LUMA Energy mantiene preocupado al alcalde, indicó que no es igual el caso de la AAA. El alcalde describió que han hecho “lo indecible” tras instalar múltiples plantas y mejorar su capacidad de distribución, entre ellas, la del Puente de Hierro y la de Farallón. No obstante, mencionó que casi una decena de comunidades no disfrutarán de agua potable debido, precisamente, a la falta de energía. Además, afirmó que los comercios también sufren las consecuencias.

“No entendemos las razones. Quisiéramos entenderlas. Yo no he podido dialogar con un recurso de alto nivel que nos pueda dar una justificación y que nos pueda explicar. Sí vemos, en otros municipios, distribución de camiones. Es una cosa increíble y el hecho de que no quieran llegar hasta nosotros (el personal de LUMA Energy) es algo inhumano, injusto. Va en contra de los principios más altos de lo que puede ser el compromiso que tiene que tener una instrumentalidad pública que administra fondos públicos con la gente, con la familia”, finalizó Ortiz Velázquez.

