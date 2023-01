door Marinio Balsemhof PARAMARIBO — De Surinaamse assistent-arbiters Zachari Zeegelaar en Mijensa Rensch hebben hun eerste internationale aanwijzing voor 2023 binnen. Zeegelaar assisteert op 25 januari bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Servië in Banc of California Stadium in Los Angeles. Rensch kreeg de vrouwenontmoeting tussen de Verenigde Staten en Japan op […]